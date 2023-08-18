Популярному голливудскому актеру Роберту Де Ниро 17 августа исполнилось 80 лет. За свою актерскую карьеру, которая составила целых 60 лет, актер воплотил более 110 ролей. Несмотря на свой возраст, Де
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Популярному голливудскому актеру Роберту Де Ниро 17 августа исполнилось 80 лет. За свою актерскую карьеру, которая составила целых 60 лет, актер воплотил более 110 ролей. Несмотря на свой возраст, Де Ниро продолжает сниматься. В этом и следующем годах должны выйти новые картины с его участием.

Роберт Де Ниро неоднократно номинировался на всевозможные престижные кинопремии. Он стал обладателем двух «Оскаров» и двух «Золотых глобусов». За свою длительную карьеру актер воплощал на экране не только гангстеров, но и комедийных персонажей.

Первая его кинороль – в фильме «Свадебная вечеринка» 1963 года. Но настоящую славу ему принесла роль Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец 2» 1974 года. За игру в этом фильме Де Ниро получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Из последних кинолент, релиз которых запланирован на 2023 год, стоит отметить «Уикенд с батей», «Игры возмездия» и «Убийцы цветочной луны». Но в планах артиста на будущее еще заложено целых 7 проектов.

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