Уехавший из Российской Федерации актер Анатолий Белый (признан Минюстом России иностранным агентом) опубликовал в своих социальных сетях призыв сорвать гастроли «Ленкома» в Израиле.

В интервью «Царьграду» режиссер Эдуард Бояков прокомментировал ситуацию с призывом о срыве гастролей «Ленкома» со спектаклем «Поминальная молитва». По его словам, обычно «воюют с гастролями» за рубежом либо «украинские психопаты», либо «сбежавшие из России либералы». Причем в Израиле присутствуют представители сразу двух данных категорий людей.

Бояков отметил, что билеты на спектакль «Ленкома» в Израиле раскупили очень хорошо, что свидетельствует об зрительском интересе к представлению. Также режиссёр заявил: «Русская культура – это великая культура. И театральная культура – это великая культура. И в ситуации, когда уехавшим нечем ответить, им остаётся так визжать и кричать. Ну и пусть они этим занимаются, а мы будем спектакль делать и ездить на гастроли».