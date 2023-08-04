Преданные фанаты фильма «Мег» после просмотра второй части сразу начали обсуждать дату выхода продолжения. Но пока дела в прокате у картины «Мег 2: Впадина» обстоят не очень хорошо. Ее рейтинг в настоящий момент сгинул на дне океана и его спасение зависит только от зрителей.

На старте новый фильм испытал серьезные трудности, кинотеатры не могут собрать полные залы. Но стоит еще раз упомянуть тех самых преданных поклонников, которые способны изменить ситуацию в считанные дни.

Режиссер «Мег 2: Впадина» Бен Уитли уверенно заявляет, что у истории есть потенциал для долгого развития. Однако решение о продолжении будет приниматься только после коммерческого успеха картины. Которого сейчас не наблюдается и в помине.

На портале Rotten Tomatoes появилось 38 рецензий только за вторую половину четверга. Но положительными являются лишь некоторые из них, в основном критики недовольны продолжением. Рейтинг на сайте составляет всего 18 процентов, хотя первая часть за такой же период успела набрать почти 60%.