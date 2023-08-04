ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Преданные фанаты фильма «Мег» после просмотра второй части сразу начали обсуждать дату выхода продолжения. Но пока дела в прокате у картины «Мег 2: Впадина» обстоят не очень хорошо. Ее рейтинг в настоящий момент сгинул на дне океана и его спасение зависит только от зрителей.

На старте новый фильм испытал серьезные трудности, кинотеатры не могут собрать полные залы. Но стоит еще раз упомянуть тех самых преданных поклонников, которые способны изменить ситуацию в считанные дни.

Режиссер «Мег 2: Впадина» Бен Уитли уверенно заявляет, что у истории есть потенциал для долгого развития. Однако решение о продолжении будет приниматься только после коммерческого успеха картины. Которого сейчас не наблюдается и в помине.

На портале Rotten Tomatoes появилось 38 рецензий только за вторую половину четверга. Но положительными являются лишь некоторые из них, в основном критики недовольны продолжением. Рейтинг на сайте составляет всего 18 процентов, хотя первая часть за такой же период успела набрать почти 60%.

Вам может понравиться

Продюсер «Ведьмака» озвучил причину упрощения оригинального сюжета

Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский рассказал польскому изданию Wyborcza, почему в сериале сильно упрощен сюжет по сравнению с оригинальными произведениями Анджея Сапковского. По его словам, авторы телесериала компании Netflix создают

Звезда сериал «Не родись красивой» Ломоносова поделилась воспоминаниями о детстве, проведенном в Киеве

Популярная российская актриса и звезда телесериала «Не родись красивой», в котором она исполнила роль Киры Воропаевой, Ольга Ломоносова рассказала о своем детстве, которое она провела вместе с родителями в Киеве.

Раскрыта более точная причина смерти актрисы Ирины Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко ушла из жизни вследствие полиорганной недостаточности. Это заболевание развилось из-за септического шока, ставшего следствием осложнений инфекции, сообщил телеграм-канал Mash. В состоянии септического шока артериальное давление снижается до