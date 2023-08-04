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Актриса Ирина Мирошниченко ушла из жизни вследствие полиорганной недостаточности. Это заболевание развилось из-за септического шока, ставшего следствием осложнений инфекции, сообщил телеграм-канал Mash.

В состоянии септического шока артериальное давление снижается до минимума. Кроме того, ткани прекращают пропускать кислород, из-за чего он не попадает к жизненно важным органам. Это провоцирует тяжелые воспалительные процессы.

Врачи диагностировали у Мирошниченко опухоль головного мозга, а также сильное воспаление внутренней оболочки сердца. Именно оно могло быть спровоцировано септическим шоком.

Напомним, народная артистка СССР, хорошо известная по фильмам «Зимняя вишня», «Гостья из будущего» и множеству других, поступила в реанимацию 2 августа. На другой день она умерла в больнице, не приходя в сознание.

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