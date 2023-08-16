Музыкальный продюсер и композитор Леонид Величковский в беседе с журналистами рассказал о горьком опыте сотрудничества с солистками группы «Стрелки». По его словам, распад мегапопулярной в конце 90-х и начале 2000-х годов женской музыкальной группы «Стрелки» очень огорчил его. Так как солистки группы были очень талантливы, то Величковский решил дать проекту вторую жизнь.

Участницы группы попытались построить сольные карьеры, однако у них ничего не вышло. В 2014 году продюсер вновь собрал коллектив «Стрелки» и начал с солистками сотрудничество. Девушки выступали под его руководством. Он даже планировал написать песни, которые могли стать новыми хитами. Однако спустя год совместной работы участницы проекта заявили Величковскому, что решили двигаться самостоятельно.

Леонид Величковский отметил, что невероятно обижен на артисток, ведь именно он подарил жизнь этому коллективу. Композитор также посетовал на то, что все артисты, которых он привел на сцену, сейчас являются достаточно популярными. «Артисты, к которым я имел отношение — «Технология», Лада Дэнс, «Вирус», «Комиссар», «Стрелки», — все работают. Но мне никто ничего не платит», — пожаловался Величковский.