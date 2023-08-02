Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский рассказал польскому изданию Wyborcza, почему в сериале сильно упрощен сюжет по сравнению с оригинальными произведениями Анджея Сапковского. По его словам, авторы телесериала компании Netflix создают шоу с учетом многообразных интересов потенциальной аудитории, которой могут быть неясны некие аспекты, имеющиеся в оригинальных романах. Именно по этой причине авторы шоу умышленно упростили его сюжет.

Томаш Багинський также рассказал о различные форс-мажорные ситуации, возникающие во время съемок, из-за чего может быть произведена корректировка сценария. В пример продюсер привел болезнь любого из актеров, из-за чего срываются сроки производства. Именно поэтому сценаристам часто приходится переписывать ту или иную сцену буквально за несколько часов.

Отметим, что третий сезон сериала «Ведьмак» полностью вышел на телеканале Netflix. Финальные серии сезона вернули шоу вновь на верхние строчки еженедельного чарта. Съемки четвертого сезона должны начаться уже в следующем году. Однако в этом сезоне зрители больше не увидят в роли Геральда из Ривии Генри Кавилла, так как актер ушел из сериала.