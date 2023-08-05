Тайная церемония бракосочетания между популярной певицей Ритой Орой и актером Тайку Вайтити состоялась еще год назад, однако качественные свадебные фотографии были опубликованы певицей только сейчас. Ора поделилась эксклюзивными подробностями своей свадьбы с журналом Vogue.

По словам певицы, церемония ее бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе в небольшом кругу близких и друзей знаменитостей. Небольшое торжество состоялось в их загородном доме, а на подготовку мероприятия было потрачено всего две недели времени. В качестве свадебного наряда Рита Ора выбрала платье Tom Ford и дополнила свой образ невесты украшениями от Lorraine Schwartz.

Певица подчеркнула, что ей всегда нравились дизайнерские вещи Тома Форда, поэтому она не долго думала, платье какого дизайнера выбрать для свадебной церемонии. Рита Ора отметила, что она восхищается творениями Форда, особенно, когда дизайнер стал ее близким другом.

Вайтити отметил, что на праздничной церемонии присутствовало только восемь человек, некоторые родственники и близкие знаменитостей приняли участие в праздновании посредством Zoom-конференции.