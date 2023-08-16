Певица МакSим после решения проблем с алкоголизмом намерена вновь вернуться к творчеству. Она хочет начать со скромных мероприятий, чтобы адекватно оценить свои силы и возможности, пишет StarHit. Также исполнительница рассказала,
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Певица МакSим после решения проблем с алкоголизмом намерена вновь вернуться к творчеству. Она хочет начать со скромных мероприятий, чтобы адекватно оценить свои силы и возможности, пишет StarHit.

Также исполнительница рассказала, что из-за алкоголизма потеряла миллионы. После употребления спиртного она становилась слишком доброй, чем пользовались окружающие. Они подписывали с певицей документы, которые в итоге лишали ее крупных сумм.

«Я потеряла… миллионы таким образом, доверяя людям», – рассказала МакSим.

Она отметила, что деньги вернуть не пыталась, так как в их потере виновной считает только себя. По словам певицы, в краже монеты со стола виновен не вор, а тот, кто халатно отнесся к своим деньгам.

Также Марина Абросимова сообщила, что после лечения от алкогольной зависимости она ощутила поддержку многих людей. Кроме тех, кто пользовался ее заболеванием, чтобы урвать что-то для себя.

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