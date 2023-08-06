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Украинские исполнители Светлана Лобода и Макс Барских (физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента в России) заявили, что не намерены выступать на одной сцене с российскими певцами на фестивале Summer Fest в Кишиневе.

В программе фестиваля заявлено выступление Валерия Меладзе, поэтому Лобода приняла решение не участвовать в мероприятии вообще, передает «Российская газета».

«Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами, наша позиция категорична», – сообщила пресс-служба певицы.

Также свой отказ выступать вместе с Меладзе задекларировал иноагент Макс Барских. Он высказал недовольство тем, что российский певец «не определился» с позицией по поводу конфликта на Украине.

Ранее также высказывалась версия, что Лободу сняли организаторы фестиваля по требованию Барских.

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