Российско-белорусская певица Екатерина Иванченко (Катя IOWA) четыре месяца назад родила своего первенца – сына Льва. Возлюбленным певицы является гитарист из ее музыкального коллектива Леонид Терещенко, за которого она вышла замуж
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Российско-белорусская певица Екатерина Иванченко (Катя IOWA) четыре месяца назад родила своего первенца – сына Льва. Возлюбленным певицы является гитарист из ее музыкального коллектива Леонид Терещенко, за которого она вышла замуж в 2012году. В 2016 году пара обвенчалась в Карелии.

В своих социальных сетях новоиспеченная мама поделилась фотографиями из своей фотосессии. На снимках можно увидеть, что певица пребывает в великолепной форме. Катя сумела восстановиться после беременности за достаточно короткий период. На фотографии артистка предстала в облегающем наряде, подчеркивающем ее фигуру.

«И еще заметила, что с приходом Льва ко мне пришла и женственность. Мне нравится, всему свое время», – написала певица под своими снимками.

Катя IOWA поблагодарила всех поклонников за поздравление с ее днем рождения – певице исполнилось 36 лет. О своей личной жизни певица старается не распространяться. Также она не балует поклонников снимками своего сына.

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