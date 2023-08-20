Певец Игорь Николаев в отпуске колесил по Европе, вкладывая фотографии то из Венеции, то из Парижа. Он проводил время со своей семьей и очень расстроился, когда увидел в Сети слухи
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Певец Игорь Николаев в отпуске колесил по Европе, вкладывая фотографии то из Венеции, то из Парижа. Он проводил время со своей семьей и очень расстроился, когда увидел в Сети слухи о побеге из России.

На снимках из Парижа он познакомил поклонников с дочерью Вероникой, которую родила жена певца и композитора Юлия Проскурякова. А уже через пару часов Николаев решил прояснить ситуацию с эмиграцией.

«Нас с Вероничкой уже там нет, нам пора к школе готовиться», – написал композитор, имея в виду Францию и Италию.

Слухи о побеге Николаева появились после того, как он, отправившись в короткий отпуск в Европу, вдруг задержался там и даже перестал выходить на связь.

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