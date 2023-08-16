Музыкант и певец Джанго (Алексей Поддубный) прокомментировал отказ выступать перед российской аудиторией певицы Анастасии Приходько в беседе с корреспондентом издания «Абзац».

По его словам, ученые установили занимательный факт, чтобы звуковые волны лучше резонировали, певец в идеале должен обладать «пустым черепом». Наверное, Анастасия Приходько является лучшим подтверждением данного научного факта, подметил певец.

Джанго заявил, что ему не придется прилагать сверхусилий, чтобы забыть о существовании на планете такой певицы, как Анастасия Приходько, поэтому не видит смысла обсуждать ее заявления.

Также певец вспомнил «мрачный момент» из своей собственной биографии, когда он выступил на «Фабрике звезд» вместе с Приходько. Тогда, вспоминает Джанго, певица орала слова его композиции «Холодная весна» как «недорезанная».

«У неё там голос ещё съехал. Я подумал: «И при чём здесь моя песня?». Репетиций не было никаких», – резюмировал певец.