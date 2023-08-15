Авторы Телеграм-канала Mash сообщают, что возможной причиной смерти народного артиста РСФСР Андрея Николаева мог стать перитонит в сочетании с некрозом желчного пузыря. Сообщается, что советский артист, более известный как клоун
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Авторы Телеграм-канала Mash сообщают, что возможной причиной смерти народного артиста РСФСР Андрея Николаева мог стать перитонит в сочетании с некрозом желчного пузыря.

Сообщается, что советский артист, более известный как клоун Андрюша, 12 августа обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие. У Николаева была выявлена механическая желтуха в острой стадии. При этом от операции, на которой настаивали доктора, народный артист отказался.

В результате быстрого прогрессирования заболевания у Николаева в течение трех дней резко усугубилось общее состояние организма и начали отказывать внутренние органы. 15 августа стало известно о смерти известного артиста. Андрей Николаев скончался на 86-м году жизни.

Напомним, что с 1976 года артист цирка Николаев работал преподавателем в ГИТИСе (в настоящий момент РАТИ) на кафедре режиссеров эстрады. В молодые годы артист принимал участие в аттракционе иллюзиониста Эмиля Кио и интермедиях клоуна Карандаша.

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