Одним из почетных гостей Второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах», проходящий в Кирове с 6-го по 13-е августа, стал народный артист Российской Федерации Александр Пашутин. Актер театра и кино сыграл в таких популярных фильмах, как «Гардемарины, вперед!», «Премия» и «Хождение по мукам».

Артист поделился своими размышлениями по поводу того, как происходит начисление пенсионных выплат актерам кино и театра. По его словам, одни получают большую пенсию, а другие маленькую по очень простой причине. Секрет, по мнению Пашутина, заключается в том, что в случае работы в театре актеры ежемесячно делают отчисления в пенсионный фонд.

При этом актеры кино делают отчисления в пенсионный фонд только в момент работы над определенным фильмом, а после у них наступает перерыв, который может продлиться и полгода-год. Поэтому актеры кино получают неплохие разовые гонорары, но периоды безработицы нивелируют их ценность для будущей пенсии, резюмировал Пашутин.