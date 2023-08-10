Одним из почетных гостей Второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах», проходящий в Кирове с 6-го по 13-е августа, стал народный артист Российской Федерации Александр Пашутин.
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одним из почетных гостей Второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах», проходящий в Кирове с 6-го по 13-е августа, стал народный артист Российской Федерации Александр Пашутин. Актер театра и кино сыграл в таких популярных фильмах, как «Гардемарины, вперед!», «Премия» и «Хождение по мукам».

Артист поделился своими размышлениями по поводу того, как происходит начисление пенсионных выплат актерам кино и театра. По его словам, одни получают большую пенсию, а другие маленькую по очень простой причине. Секрет, по мнению Пашутина, заключается в том, что в случае работы в театре актеры ежемесячно делают отчисления в пенсионный фонд.

При этом актеры кино делают отчисления в пенсионный фонд только в момент работы над определенным фильмом, а после у них наступает перерыв, который может продлиться и полгода-год. Поэтому актеры кино получают неплохие разовые гонорары, но периоды безработицы нивелируют их ценность для будущей пенсии, резюмировал Пашутин.

Вам может понравиться
В лесах у Сватово и Кременной по-прежнему остаются опорные пункты ВСУ, которые не теряют надежды на успешное контрнаступление. Однако российские ВС также не дремлют – они обнаруживают позиции противника и

ТОС-1А «Солнцепек» отряда «Черные гусары» разгромили позиции ВСУ под Кременной и Сватово

В лесах у Сватово и Кременной по-прежнему остаются опорные пункты ВСУ, которые не теряют надежды на успешное контрнаступление. Однако российские ВС также не дремлют – они обнаруживают позиции противника и
Теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон в эфире своего Ютуб-канала заявил, что Украина близка к поражению в конфликте с Россией. По его словам, обещания Владимира Зеленского вернуть Донбасс и

Радиоведущий Никсон: западное вооружение является бесполезным для Украины

Теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон в эфире своего Ютуб-канала заявил, что Украина близка к поражению в конфликте с Россией. По его словам, обещания Владимира Зеленского вернуть Донбасс и
В центральной части Екатеринбурга неизвестный расстрелял припаркованный у здания областной прокуратуры автомобиль Mercedes черного цвета. В Сети опубликовали кадры, на которые попал непосредственно момент расстрела авто. На видео, снятое камерой

В Сети показали кадры расстрела машины Mercedes возле областной прокуратуры

В центральной части Екатеринбурга неизвестный расстрелял припаркованный у здания областной прокуратуры автомобиль Mercedes черного цвета. В Сети опубликовали кадры, на которые попал непосредственно момент расстрела авто. На видео, снятое камерой