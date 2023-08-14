Популярна советская актриса Валентина Талызина, сыгравшая в таких культовых картинах, как «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Большая перемена» и «Старики разбойники», рассказала о том, как Барбара Брыльска вела себя во время съемок новогодней картины Эльдара Рязанова.

Своим мнением и откровенными воспоминаниями о своей коллеге Брыльской, героиню которой Талызина озвучивала в фильме Рязанова, она поделилась в интервью Вячеславу Манучарову для проекта «Эмпатия Манучи».

По ее словам, Брыльска совершенно не понимала, куда она приехала и какую роль ей необходимо сыграть. При этом Рязанов был одержим единственной идеей – ему нужна была сексуальная актриса. Он пробовал на роль Гурченко и Немоляеву, однако ему не хватило «секса». Но когда Рязанову попался польский фильм «Анатомия любви» с Брыльской в главной роли, он пригласил в свой фильм так называемую актрису «с сексом».

Принимая участие в съемках фильма «Ирония судьбы или С легким паром!» Брыльска все время привозила с собой целые баулы с лифчиками, чулками и трусиками. А на вырученные деньги приобретала картины русских художников, с которыми и уезжала домой, вспоминает Талызина.