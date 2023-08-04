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Актриса Лариса Лужина сомневается, что причиной смерти Ирины Мирошниченко стали осложнения после гриппа. Она уверена, что речь идет о другом вирусе.

Сейчас большое количество различных вирусов, поэтому даже сами врачи вполне могли допустить ошибку, рассказала Лужина изданию «Московский комсомолец». Она добавила, что Мирошниченко была очень активной, до последнего играла роли в театре, поддерживала отличную физическую форму, поэтому грипп вряд ли сумел бы ее одолеть.

«Я даже не ожидала, что так все закончится. Она была полная энергии женщина: красивая, очень обаятельная, улыбающаяся, открытая. Любила жизнь. И вдруг ее не стало за неделю. «Безумно больно», — с грустью сообщила Лужина.

Напомним, Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации Московской инфекционной больницы 3 августа. Она так и не пришла в сознание.

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