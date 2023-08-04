Немногие актеры Голливуда могут похвастаться свободным владением русским языком. Проект «Like_US» назвал трех артистов, которые сумели освоить его.

Кейт Бекинсейл известна по ролям в фильмах «Перл Харбор», «Интуиция». Она изучала русский язык во время обучения в Оксфордском университете, в основном, читая литературу.

Рэйф Файнс знаменит благодаря фильмам «Повелитель бури», «Список Шиндлера». Он освоил русский язык благодаря искреннему интересу, питаемому к России. Актер высоко ценит творчество Федора Достоевского. Также он сыграл роль барина Райкина в русской драме «Две женщины», основанной на пьесе Тургенева.

Вигго Мортенсен он владеет пятью языками, включая русский. Известен своей ролью бандита в фильме «Порок на экспорт». Для освоения русского языка он не только занимался с репетитором, но и тайно посетил Россию, чтобы погрузиться в языковую среду.