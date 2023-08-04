После поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР, выдающийся ученый сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН, Александр Жебин, рассказал о предпочтениях северокорейцев в отношении советского кинематографа.

Оказалось, что среди северокорейцев наибольшей популярностью пользуются сериал «Семнадцать мгновений весны» и главный новогодний фильм СССР «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Второй фильм также становится особенно актуальным перед наступлением Нового года. «Один раз, вечером 31 декабря, я оказался в отеле в Пхеньяне, где размещалась наша делегация. Удивительным образом весь персонал и посетители отеля были поглощены просмотром «Иронии судьбы», – поделился Александр Жебин с MK.RU.

Кроме того, вдохновленные сериалом «Семнадцать мгновений весны», в КНДР сняли собственный фильм под названием «Неизвестные герои». «Жители КНДР даже просили Вячеслава Тихонова, который сыграл роль разведчика-нелегала Штирлица – полковника Максима Исаева, приехать к ним, но, к сожалению, он так и не смог посетить Пхеньян», – поделился Александр Жебин.