Народная артистка России Наталия Варлей впервые высказала свое мнение о событиях, происходящих на Украине и спецоперации. Свое заявление актриса сделала в Волгограде на открытом российском кинофестивале «Волгоградский факел». Актриса отметила,
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Народная артистка России Наталия Варлей впервые высказала свое мнение о событиях, происходящих на Украине и спецоперации. Свое заявление актриса сделала в Волгограде на открытом российском кинофестивале «Волгоградский факел».

Актриса отметила, что в украинском конфликте обязательно должна победить светлая сторона, олицетворяющая добро. «Я уверена в победе добра над злом и разума — над безумием», – заявила звезда «Кавказской пленницы».

Фестиваль «Волгоградский факел» в рамках своей конкурсной программы продемонстрировал 32 российских фильма, снятые в 2022-2023 годах. В их число вошло 8 полнометражных картин, 13 документальных лент и 11 короткометражных фильмов. В конкурсе принимают участие как начинающие режиссеры, так и опытные.

Ранее Наталия Варлей рассказала, как у нее появилось масса поклонников, не дававших прохода, после успеха картины Леонида Гайдая «Кавказская пленница». В этом фильме Наталия Варлей сыграла главную роль.

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