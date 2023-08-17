Умершая 3 августа артистка Ирина Мирошниченко оставила наследство общей стоимостью в 150 миллионов рублей. Однако кто его получит, пока сказать сложно.

В собственности актрисы находится квартира в престижном районе Москвы, а также дача в столичном регионе. На похоронах заметили двоих внучатых племянников Мирошниченко, что позволило говорить об их желании получить наследство.

По мнению юриста Анастасии Гребенюк, родственники имеют теоретические шансы оспорить завещание, если оно действительно имеется и оформлено на сиделку. Но только в том случае, если они сумеют доказать ничтожность либо оспоримость документа.

Впрочем, наличие завещания пока остается спорным вопросом. По словам адвоката Александра Добровинского, дружившего с актрисой, Мирошниченко даже не задумывалась о составлении завещания. Если его действительно нет, наследники в течение полугода могут заявить права на наследство. В противном случае все отойдет в собственность государства.