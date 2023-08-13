В одной из львовских больниц в возрасте 56 лет скончалась советская и украинская актриса Лидия Остринская. Во Львовском драматическом театре сообщили, что она длительное время страдала от тяжелой болезни.

«С глубокой печалью сообщаем о преждевременном уходе нашей коллеги, народной артистки Украины Лидии Остринской, несравненной актрисы, светлого человека», – заявила пресс-служба театра.

Остринская – выпускница Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Она принимала участие в десятках театральных постановок. В том числе, и в упомянутом Львовском драматическом театре имени Заньковецкой. Также зрители могут помнить ее по ролям в фильмах «…Время собирать камни…», «Секонд-хэнд» и «Король Данило».

Представитель пресс-службы театра Елена Федорченко рассказала, что Остринская была одной из ведущих актрис. Она была очень артистичной и поющей натурой, всегда вносила позитив в жизнь коллектива, несмотря на болезнь.