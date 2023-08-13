В одной из львовских больниц в возрасте 56 лет скончалась советская и украинская актриса Лидия Остринская. Во Львовском драматическом театре сообщили, что она длительное время страдала от тяжелой болезни. «С
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одной из львовских больниц в возрасте 56 лет скончалась советская и украинская актриса Лидия Остринская. Во Львовском драматическом театре сообщили, что она длительное время страдала от тяжелой болезни.

«С глубокой печалью сообщаем о преждевременном уходе нашей коллеги, народной артистки Украины Лидии Остринской, несравненной актрисы, светлого человека», – заявила пресс-служба театра.

Остринская – выпускница Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Она принимала участие в десятках театральных постановок. В том числе, и в упомянутом Львовском драматическом театре имени Заньковецкой. Также зрители могут помнить ее по ролям в фильмах «…Время собирать камни…», «Секонд-хэнд» и «Король Данило».

Представитель пресс-службы театра Елена Федорченко рассказала, что Остринская была одной из ведущих актрис. Она была очень артистичной и поющей натурой, всегда вносила позитив в жизнь коллектива, несмотря на болезнь.

Вам может понравиться
Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли поставил спектакль «Неотправленные письма», за основу которого был взят роман Олега Роя о специальной военной операции, и призвал «прервать молчание в культуре об СВО».

Рой: постановка спектакля об СВО «Неотправленные письма» является «настоящим поступком»

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли поставил спектакль «Неотправленные письма», за основу которого был взят роман Олега Роя о специальной военной операции, и призвал «прервать молчание в культуре об СВО».
После выхода на экраны в 1999 году фильма «Матрица» он сразу перешел в разряд культовых картин. По сюжету фильма, главный герой Нео (Киану Ривз) встречается с незнакомцем по имени Морфеус

Фанаты фильма «Матрица» режиссеров Вачовски обнаружили киноляп с очками Морфеуса

После выхода на экраны в 1999 году фильма «Матрица» он сразу перешел в разряд культовых картин. По сюжету фильма, главный герой Нео (Киану Ривз) встречается с незнакомцем по имени Морфеус
Известная актриса Агата Муцениеце отреагировала на резкую критику своего танца, который она выложила в Сети. Тогда в комментариях актрисе написали, что «она сошла с ума без мужика». По ее словам,

«Сошла с ума без мужика»: Агату Муцениеце раскритиковали за странный танец

Известная актриса Агата Муцениеце отреагировала на резкую критику своего танца, который она выложила в Сети. Тогда в комментариях актрисе написали, что «она сошла с ума без мужика». По ее словам,