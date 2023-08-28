18 сентября телеканал СТС покажет премьерную серию продолжения культового комедийного сериала «Папины дочки». После эфира на телеканале, серии станут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Start. Такую информацию сообщили представители телеканала СТС.

«18 сентября в 19:00 состоится премьера сериала «Папины дочки. Новые», – говорится в сообщении пресс-службы телеканала. Также появилась информация, что к проекту присоединится российская актриса Дарья Мельникова.

Ранее сообщалось, что к своим ролям возвратились актеры Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Татьяна Орлова. Сюжет расскажет о повзрослевших героях, среди которых Веник (Филипп Бледный) остался один с дочерями, так как их бросила мама – Даша Васнецова. Воспитывать девочек Венику будут помогать родственники и друзья. Актриса Анастасия Сиваева, игравшая Дашу Васнецову, отказалась от участия в проекте. Режиссером сериала стал Александр Жигалкин.