Популярный российский актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью корреспонденту «АиФ» заявил, что испытывает одно единственное чувство к уехавшим из России артистам – презрение.

По его словам, с такими людьми не стоит вступать в дискуссии и отвечать на их провокационные вопросы. «С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», – сказал Машков.

При этом артист объяснил, что в его понимании означает понятие презрения – то есть смотреть очень пристально и внимательно. Однако Машков рекомендует все же концентрировать свое внимание не на уехавших из страны эмигрантах, а обращать свои взоры туда, где живет «любовь и уверенность».

По мнению артиста, всех знаменитостей, которые в настоящий момент «льют грязь» в адрес России «беда настигнет сама». Таким образом, их всех догонит выбранная ими судьба, резюмировал Машков.