Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в этом сезоне приехал в Севастополь с обновленным спектаклем «Страсти по Бумбарашу», роли в котором теперь исполняют молодые актеры. В беседе с
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в этом сезоне приехал в Севастополь с обновленным спектаклем «Страсти по Бумбарашу», роли в котором теперь исполняют молодые актеры. В беседе с корреспондентом «АиФ» Машков рассказал о роли русской культуры для всего мира.

По его словам, российскую культуру можно сравнить только с природной стихией – морскими волнами и ветром. Попытки противостоять силам природы не приведут ни к чему хорошему для того, кто пытается это осуществить. В таком случае или мир перестанет существовать или несчастье настигнет того, кто пытается изменить естественный ход бытия. Так и с русской культурой – без нее мир просто перестанет существовать, подчеркнул Машков.

Также артист подчеркнул, что в Севастополь его театр приехал с постановкой «Страсти по Бумбарашу» не случайно, поскольку в Крыму еще остались тяжелые воспоминания о событиях Гражданской войны 1917-1922 годов. Ведь именно с Севастополя корабли увозили остатки Белой Армии, а конфликт прокатился лавиной по семьям, человеческим жизням и привычному укладу жизни. Поэтому спектакль и передает ту полузабытую атмосферу страха, в которой все же есть место для любви и надежды, резюмировал Машков.

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