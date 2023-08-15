Голливудская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в нашумевшем фэнтезийном комедийном фильме «Барби», заработала примерно 50 миллионов долларов в результате рекордных кассовых сборов во всем мире.

По информации издания Variety, речь идет не только о гонораре, непосредственно, за съемки в картине. Контракт актрисы также подразумевает процент от кассовых сборов киноленты. Стоит отметить, что фильм «Барби» по сборам преодолел отметку в один миллиард долларов.

Премьера кинофильма «Барби» состоялась 19 июля. За первый уикенд компания заработала на продаже билетов 356 миллионов долларов. Романтическая комедия Греты Гервинг опередила такие фильмы, как «Стражи Галактики- 3» и «Братья Супер Марио в кино». Фильм «Барби» для Марго Робби стал самым кассовым в ее карьере.

Напомним, что романтическая комедия «Барби» рассказывает о волшебном мире кукол Барби из которого была изгнана героиня Марго Робби. Ей предстоит освоиться в реальном мире, справиться со всеми препятствиями и найти верных друзей.