Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента в России) возмутился отменами своих выступлений. Напомним, шоумена сперва не захотели видеть в Эстонии, а вслед за ней
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Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента в России) возмутился отменами своих выступлений. Напомним, шоумена сперва не захотели видеть в Эстонии, а вслед за ней концерты отменили и в Казахстане.

Не исключено, что Галкин просто надоел иностранным зрителям, поэтому они не хотят покупать билеты на шоу.

Сам артист рассказал, что о выступлении в Казахстане договаривался на протяжении нескольких месяцев подряд. Но в итоге его отменили, не объяснив причин.

Галкин заявил, что произошло это из-за «надуманных причин и запретов», что к нем отнеслись несправедливо. Также, по его словам, в Казахстане просто «боятся» концертов мужа Пугачевой, чем и объясняется их отмена.

«Казахстан! Я обязательно когда-нибудь приеду!», – написал артист, обращаясь к зрителям.

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