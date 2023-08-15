После первого фестиваля Лаймы Вайкуле в 2015 году, который стал конкурентом «Новой волны», между ней и композитором Игорем Крутым вспыхнул конфликт. Бывший коллеги по музыкальному цеху и друзья до сих
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После первого фестиваля Лаймы Вайкуле в 2015 году, который стал конкурентом «Новой волны», между ней и композитором Игорем Крутым вспыхнул конфликт. Бывший коллеги по музыкальному цеху и друзья до сих пор не поддерживают отношения.

Вайкуле обвинила в этом самого композитора, хотя именно она фактически предала его. Она заявляет, что Крутой обиделся и перестал с ней общаться, поэтому он должен сам понять свои ошибки и по возможности их исправить.

«Игорь сам придумал проблему, сам обиделся. Когда у него это пройдет или он осознает, что произошло, — все может измениться», – заявила Вайкуле.

С 2002 года фестиваль «Новая волна» проходил в Юрмале. Идея конкурса молодых исполнителей принадлежала Игорю Крутому. В 2015-м Вайкуле запустила свое мероприятие под названием «Рандеву» и тем самым украла идею. «Новая волна» переехала в Сочи и сейчас проводится там.

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