Ксения Бородина может не вернуться к обязанностям ведущей проекта «Дом-2». Об этом заявила сама телезвезда в своеобразной сессии «вопрос-ответ» с подписчиками. Один из самых популярных вопросов как раз относился к
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Ксения Бородина может не вернуться к обязанностям ведущей проекта «Дом-2». Об этом заявила сама телезвезда в своеобразной сессии «вопрос-ответ» с подписчиками.

Один из самых популярных вопросов как раз относился к дальнейшей карьере телеведущей. Однако она заявила, что намерена попытаться поработать в другой сфере.

«Сейчас прохожу сепарацию от телека, уход в другую сферу, посмотрим, чем это закончится», – пояснила она.

Ксения Бородина с 2004 года является бессменной ведущей проекта «Дом-2». Тогда ее партнершей была Ксения Собчак.

В настоящее время телезвезда учится в МГУ, получая образование в психологической сфере. Она неоднократно говорила о планах запустить собственный проект, однако до сих пор не реализовала свои идеи.

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