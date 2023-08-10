Группа «Сансара» должна была выступить с концертом в Ельцин Центре 10 августа, однако запланированное мероприятие было отменено. Противником проведения концерта выступила глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина, поскольку участники группы были замечены в критике спецоперации.

Об отмене концерта поклонники музыкантов узнали из соответствующего поста солиста коллектива Александра Гагарина в социальной сети «ВКонтакте». Музыкант написал: «В общем, у меня в ночи для нас болючая новость — концерт в ЕЦ не случится. Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге».

Причину отмены концерта Гагарин обещал раскрыть позже. При этом солист группы «Сансара» подчеркнул, что официального запрета на выступление их коллектива в ЕЦ не было. Также он сообщил, что билетный оператор разошлет всем зрителям несостоявшегося концерта специальные инструкции для возврата потраченных средств.