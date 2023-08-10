Группа «Сансара» должна была выступить с концертом в Ельцин Центре 10 августа, однако запланированное мероприятие было отменено. Противником проведения концерта выступила глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина, поскольку участники группы
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа «Сансара» должна была выступить с концертом в Ельцин Центре 10 августа, однако запланированное мероприятие было отменено. Противником проведения концерта выступила глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина, поскольку участники группы были замечены в критике спецоперации.

Об отмене концерта поклонники музыкантов узнали из соответствующего поста солиста коллектива Александра Гагарина в социальной сети «ВКонтакте». Музыкант написал: «В общем, у меня в ночи для нас болючая новость — концерт в ЕЦ не случится. Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге».

Причину отмены концерта Гагарин обещал раскрыть позже. При этом солист группы «Сансара» подчеркнул, что официального запрета на выступление их коллектива в ЕЦ не было. Также он сообщил, что билетный оператор разошлет всем зрителям несостоявшегося концерта специальные инструкции для возврата потраченных средств.

Вам может понравиться
Представители киевского режима в очередной раз отвергли возможность мирного урегулирования конфликта. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ нужно больше оружия и техники от стран Запада, поскольку в

Подоляк: прекращение огня будет означать победу России

Представители киевского режима в очередной раз отвергли возможность мирного урегулирования конфликта. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ нужно больше оружия и техники от стран Запада, поскольку в
Депутат Бундестага Фабер заявил, что в случае отправки дальнобойных ракет Taurus, Германия перепрограммирует их. Об этом сообщается в немецком издании Tagesspiegel. Во время общения с журналистами немецкий чиновник отметил, что

Депутат Бундестага Фабер: ФРГ может запрограммировать ракеты Taurus для использования только в определенном регионе

Депутат Бундестага Фабер заявил, что в случае отправки дальнобойных ракет Taurus, Германия перепрограммирует их. Об этом сообщается в немецком издании Tagesspiegel. Во время общения с журналистами немецкий чиновник отметил, что
Украинской делегации в Саудовской Аравии не удалось достичь понимания по “формуле мира” с некоторыми странами. Об этом у себя в телеграм-канале заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак – передаёт

Украинская “формула мира” устроила не всех на переговорах в Джидде

Украинской делегации в Саудовской Аравии не удалось достичь понимания по “формуле мира” с некоторыми странами. Об этом у себя в телеграм-канале заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак – передаёт