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Народный артист СССР композитор Раймонд Паулс рассказал, что у него не вызвал интереса фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Он объяснил, что певица создала шоу, ориентируясь только на свой вкус.

«Я в последние годы у нее на фестивале не был. Это все не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу», – заявил композитор.

Он также объяснил, что Вайкуле в основном увлекается западной эстрадой, а для него этот жанр не подходит из-за совершенно других приоритетов. Композитору хотелось бы играть ту музыку, которая нравится ему самому, а не Вайкуле.

Напомним, на фестивале «Рандеву» присутствовали уехавшие из России Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным*, Андрей Макаревич*, Вера Брежнева и другие.

* – физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента в РФ

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