Уехавший из России комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) оплатил долг перед Федеральной налоговой службой в размере 26 миллионов рублей. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Светский хроник». Информации
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уехавший из России комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) оплатил долг перед Федеральной налоговой службой в размере 26 миллионов рублей. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Светский хроник».

Информации о том, откуда именно у артиста взялась такая огромная задолженность перед налоговой службой нет. Однако авторы Телеграм-канала предполагают, что миллионные долги Слепакова образовались из-за неоплаченного налога на доходы, которые артист получал в виде гонораров за концерты зарубежом и от продажи недвижимости.

Напомним, что в конце 2022 года российский комик попал в «черный список» ФНС на основании образовавшегося долга в 19 миллионов рублей. Однако уже в начале 2023 года появилась информация о том, что Слепаков оплатил образовавшийся долг.

После начала специальной военной операции комик выехал за пределы Российской Федерации и обосновался на территории Израиля, где он находится и по сей день.

Вам может понравиться
Получившие серьезные травмы в результате аварии 6-летний и 4-летний мальчики вертолетом санитарной авиации были доставлены из Арзгирского округа в Ставрополь, где за их жизни борются врачи. Вчера, 18 августа, дети

Двух мальчиков после ДТП санавиация доставила в Ставрополь: за их жизни борются врачи

Получившие серьезные травмы в результате аварии 6-летний и 4-летний мальчики вертолетом санитарной авиации были доставлены из Арзгирского округа в Ставрополь, где за их жизни борются врачи. Вчера, 18 августа, дети
Британские эшелоны с американскими военными и боевиками Королевских ВС прибудут в Запорожскую область. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал изданию «МК», что дополнительные силы вполне могут помощь Киеву «проломить» оборону российских

Военэксперт Матвийчук: ВСУ бросят в Запорожскую область «британские эшелоны» с военными США

Британские эшелоны с американскими военными и боевиками Королевских ВС прибудут в Запорожскую область. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал изданию «МК», что дополнительные силы вполне могут помощь Киеву «проломить» оборону российских
В Соединенных Штатах была обнаружена бактерия Vibrio vulnificus, которая является смертельно опасной для человека. Эта бактерия-паразит, проникая в организм, вызывает воспаление в коже, после чего инфекция распространяется по кровотоку. По

Эпидемиолог Крючков рассказал о смертельно опасной бактерии, обнаруженной в США

В Соединенных Штатах была обнаружена бактерия Vibrio vulnificus, которая является смертельно опасной для человека. Эта бактерия-паразит, проникая в организм, вызывает воспаление в коже, после чего инфекция распространяется по кровотоку. По