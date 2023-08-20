Уехавший из России комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) оплатил долг перед Федеральной налоговой службой в размере 26 миллионов рублей. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Светский хроник».

Информации о том, откуда именно у артиста взялась такая огромная задолженность перед налоговой службой нет. Однако авторы Телеграм-канала предполагают, что миллионные долги Слепакова образовались из-за неоплаченного налога на доходы, которые артист получал в виде гонораров за концерты зарубежом и от продажи недвижимости.

Напомним, что в конце 2022 года российский комик попал в «черный список» ФНС на основании образовавшегося долга в 19 миллионов рублей. Однако уже в начале 2023 года появилась информация о том, что Слепаков оплатил образовавшийся долг.

После начала специальной военной операции комик выехал за пределы Российской Федерации и обосновался на территории Израиля, где он находится и по сей день.