В связи со смертью Глеба Панфилова сотрудники Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» выразили свои соболезнования. Известный режиссер ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Коллектив государственного театра опубликовал в своем официальном Телеграм-канале заявление с соболезнованиями об утрате великого режиссера. Сотрудники «Ленкома» отметили, что Панфилов был невероятно талантливой личностью, которая отличалась «высокой интеллигентностью и глубиной».

Также коллеги народного артиста РСФСР подтвердили, что полностью разделяли две главные любви в жизни Панфилова, а именно – к жене Инне Чуриковой и российской культуре в целом. Они написали: «Ушел к своей любимой Инне».

Стоит напомнить, что народная артистка СССР Инна Чурикова ушла из жизни в возрасте 79 лет 14 января 2023 года. При этом режиссер Никита Михалков, комментируя смерть своего коллеги, отметил, что Панфилов просто не смог вытерпеть разлуки со своей супругой.