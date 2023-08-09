В течение июля 2023 года ушли из жизни многие знаменитые артисты, музыканты и деятели искусств. Издание «Клопс» опубликовало список из 12 знаменитостей, умерших во второй месяц лета.

В возрасте 84 лет умерла американская певица и актриса Вики Андерсон. 3 июля ушел из жизни на 82-м году жизни актер Алексей Кузнецов, сыгравший роль герцога Бекингэм из знаменитого советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра». 7 июля не стало телережиссера Григория Любомирова, известного всем по сериалу «Кулагин и партнеры». 12 июля умер чешский и французский писатель Милан Кундера, автор произведения «Невыносимая легкость бытия».

Популярная актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет 16 июля 2023. Известный журналист и писатель Виктор Пронин ушел из жизни в 85 лет 18 июля. Его книга «Женщина по средам» легла в основу фильма «Ворошиловский стрелок». 20 июля из жизни ушел основатель чайной компании «Дилма» Мерилл Фернандо. Через день – 21 июля скончался американский певец Тонни Беннет.

23 июля умерла немецкая певица в стиле диско Пэтти Райан и российский художник Виктор Бритвин. 26 июля ушла из жизни ирландская певица Шнейд О’Коннор в возрасте 56 лет. 27 июля не стало народной артистки России Нины Дробышевой, известной по главной роли в фильме «Чистое небо».