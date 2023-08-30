После огромного успеха четвертого фильма о Джоне Уике и хороших кассовых сборов, Чад Стахельски уже заявил о своем желании снять пятую часть франшизы. По словам создателя саги, Киану Ривз заявил
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После огромного успеха четвертого фильма о Джоне Уике и хороших кассовых сборов, Чад Стахельски уже заявил о своем желании снять пятую часть франшизы. По словам создателя саги, Киану Ривз заявил о своем согласии участвовать в съемках продолжении. Но так как у авторов еще нет конкретных идей, то говорить о пятом фильме еще рано.

Стахельски рассказал, что он разговаривал с Киану по поводу съемок «Джона Уика 5» и артист ответил согласием, однако только в том случае, когда появятся конкретные интересные идеи относительно сюжета пятой части. «Если вы спросите его прямо сейчас: «Ты бы снялся в фильме „Джон Уик 5“ ?, то он ответит: „Чёрт возьми, да!“. Но потом он скажет о том, что у нас пока нет идей, вот и всё», – рассказал Стахельски.

Четвертая часть франшизы «Джон Уик» стала самой успешной по кассовым сборам. Лента Чада Стахельски заработала 425 миллионов долларов. Суммарные кассовые сборы саги о непобедимом наемном убийце составили более 1 миллиарда долларов.

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