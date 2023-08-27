Советский и российский режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни, пережив всего на 7 месяцев свою супругу известную актрису Инну Чурикову.

Картина режиссера «Начало», после съемок в которой молодая актриса Чурикова вышла замуж за Панфилова, была отмечена в 1971 году наградой на кинематографическом фестивале в Венеции. Семейный и творческий союз режиссера и актрисы прошел испытание годами, супруга снялась во многих фильмах своего мужа и даже была соавтором сценария картины «Романовы. Венценосная семья».

На кинофестивале в Карловых Варах в 1976 году фильм «Прошу слова», в котором также снималась Чурикова, был отмечен призом. Следующей картиной, которая принесла Панфилову славу и признание, стала работа под названием «Тема», завоевавшая «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 1987 году. Фильм «Мать» в 1990 году был отмечен специальным призом жюри в Каннах.