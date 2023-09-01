На всей территории Украины ближе к утру 1 сентября была объявлена воздушная тревога, местные телеграм-каналы сообщают о взрывах и пролете ракет.

Изначально сообщалось об угрозе для Кировоградской и Черкасской областях. В Кропивницком даже заметили пролетающие в небе «Калибры», выпущенные кораблями Черноморского флота РФ. Однако боезаряды сменили курс и отправились на Запад.

Спустя некоторое время жители Винницкой области написали о серии взрывов, не уточняя локацию. Практически сразу был объявлен отбой тревоги.

Напомним, в небе над Псковом в ночь на 1 сентября была обнаружена неопознанная воздушная цель. Ее, по словам губернатора Ведерникова удалось нейтрализовать без негативных последствий.