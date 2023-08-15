Корреспонденты издания «Известия» объяснили, почему дорама «Слабый герой» является гораздо больше, нежели очередной корейский сериал. Корейский сериал «Слабый герой» вышел еще в минувшем году, однако в русской озвучке появился только
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Корреспонденты издания «Известия» объяснили, почему дорама «Слабый герой» является гораздо больше, нежели очередной корейский сериал. Корейский сериал «Слабый герой» вышел еще в минувшем году, однако в русской озвучке появился только сейчас.

По данным корейского онлайн-стриминга Wavve, сериал «Слабый герой» является первым веб-сериалом, вошедшим в тройку лидеров по просмотрам. В 2023 году дорама была номинирована на корейскую премию Blue Dragon Awards в категориях «Лучшая драма», «Лучший актерский дебют» и в специальной номинации Whynot Award.

Сериал поднимает острый вопрос школьного булинга. В центре сюжета главный герой, являющийся примерным учеником с высоким интеллектом, но слабым физическим развитием. Он становится объектом издевательств для хулиганов, испытывающих к нему неприязнь из-за высокой успеваемости в школе. Несмотря на то, что мальчик слаб физически, он использует свой ум, чтобы бороться с насилием, которое происходит не только в школе, но и за ее пределами.

Вам может понравиться
Украинская певица Анастасия Приходько назвала всех присутствующих на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале «русской челядью» и осудила своих коллег, которые выступали на этом мероприятии. Она заявила, что Андрей Макаревич*, Максим

Певица Приходько осудила украинских артистов, выступивших на фестивале Вайкуле в Юрмале

Украинская певица Анастасия Приходько назвала всех присутствующих на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале «русской челядью» и осудила своих коллег, которые выступали на этом мероприятии. Она заявила, что Андрей Макаревич*, Максим
Украинские командиры действуют в зоне специальной военной операции на свое усмотрение, не прислушиваясь больше к советам кураторов из НАТО, написало киевское издание УНИАН. Журналисты объясняют игнорирование рекомендаций инструкторов Альянса их

УНИАН: Командиры ВСУ игнорируют советы западных кураторов на поле боя

Украинские командиры действуют в зоне специальной военной операции на свое усмотрение, не прислушиваясь больше к советам кураторов из НАТО, написало киевское издание УНИАН. Журналисты объясняют игнорирование рекомендаций инструкторов Альянса их
Соединенные Штаты оказались в ловушке из-за своих действий на Украине и не видят из нее выхода. Американский портал Responsible Statecraft пишет, что у президента США Джо Байдена есть два варианта,

RS: В США не видят выхода из украинского кризиса без потерь

Соединенные Штаты оказались в ловушке из-за своих действий на Украине и не видят из нее выхода. Американский портал Responsible Statecraft пишет, что у президента США Джо Байдена есть два варианта,