Корреспонденты издания «Известия» объяснили, почему дорама «Слабый герой» является гораздо больше, нежели очередной корейский сериал. Корейский сериал «Слабый герой» вышел еще в минувшем году, однако в русской озвучке появился только сейчас.

По данным корейского онлайн-стриминга Wavve, сериал «Слабый герой» является первым веб-сериалом, вошедшим в тройку лидеров по просмотрам. В 2023 году дорама была номинирована на корейскую премию Blue Dragon Awards в категориях «Лучшая драма», «Лучший актерский дебют» и в специальной номинации Whynot Award.

Сериал поднимает острый вопрос школьного булинга. В центре сюжета главный герой, являющийся примерным учеником с высоким интеллектом, но слабым физическим развитием. Он становится объектом издевательств для хулиганов, испытывающих к нему неприязнь из-за высокой успеваемости в школе. Несмотря на то, что мальчик слаб физически, он использует свой ум, чтобы бороться с насилием, которое происходит не только в школе, но и за ее пределами.