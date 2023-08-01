Голливудский актер Хоакин Феникс рассказал о просьбе его партнерше по фильму «Наполеон» Ванессы Кирби. Издание Variety процитировало слова актера, который заявил, что Ванесса попросила дать ей пощечину во время съемки одной из сцен в фильме Ридли Скотта.

Феникс рассказал, что еще до начала съемок актеры договорились об обоюдной импровизации во время партнерских сцен. По его словам, таким образом, они хотели привнести в фильм больше эмоций, сделать его более интересным. Именно поэтому во время игры сцены развода Наполеона и Жозефины актеры решили немного отступить от сценария.

Хоакин рассказал, что Ванесса попросила его дать ей пощечину, схватить и притянуть к себе для поцелуя. Артист отметил, что ему было очень комфортно работать с его партнершей по фильму «Наполеон». А Кирби добавила, что замечательно, когда в работе творческие партнеры находят общий язык и взаимопонимание.

Отметим, что премьера предстоящего байопика Ридли Скотта «Наполеон» должна состояться 22 ноября 2023 года.