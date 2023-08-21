Кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников выразил свое мнение о важной роли женщин в развитии российской кинематографии, отмечая заметное увеличение присутствия женщин-режиссеров в данной сфере. Ситуация уже меняется, у нас
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников выразил свое мнение о важной роли женщин в развитии российской кинематографии, отмечая заметное увеличение присутствия женщин-режиссеров в данной сфере.

Ситуация уже меняется, у нас появляется все больше увлекательных женщин-режиссеров, которые обладают силой, независимостью и глубоким пониманием реальности, отметил режиссер.

В подтверждение своих слов Хлебников привел пример сериала «Почка», где главную роль исполнила Любовь Аксенова, а режиссером выступила Мария Шульгина. Сценарий был написан коллаборацией Шульгиной и Елизаветой Тихоновой. Ответственным за операторскую работу была Анна Рожецкая. Авдотья Смирнова взялась за руководство проектом.

Режиссер подчеркнул, что женщины в этой области уже не просто стремятся, они активно вторгаются в индустрию, открывая двери силой своего таланта.

Вам может понравиться
Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) во время своего выступления на фестивале «Таврида.Арт», проходящем в Крыму, мог пострадать от ожогов. Во время исполнения песни Олега Газманова «Эскадрон» у певца загорелась шинель

У певца SHAMAN во время выступления на фестивале «Таврида.Арт» загорелась шинель

Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) во время своего выступления на фестивале «Таврида.Арт», проходящем в Крыму, мог пострадать от ожогов. Во время исполнения песни Олега Газманова «Эскадрон» у певца загорелась шинель
Народный артист России Игорь Ясулович умер, не дожив до своего 82-летия. Такую печальную новость сообщили в Телеграм-канале ГИТИСа (Российском институте театрального искусства). «С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало

Умер актер Игор Ясулович, сыгравший в фильме «Бриллиантовая рука»

Народный артист России Игорь Ясулович умер, не дожив до своего 82-летия. Такую печальную новость сообщили в Телеграм-канале ГИТИСа (Российском институте театрального искусства). «С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало
Ксения Бородина может не вернуться к обязанностям ведущей проекта «Дом-2». Об этом заявила сама телезвезда в своеобразной сессии «вопрос-ответ» с подписчиками. Один из самых популярных вопросов как раз относился к

Ксения Бородина запустила слухи об уходе из проекта “Дом-2”

Ксения Бородина может не вернуться к обязанностям ведущей проекта «Дом-2». Об этом заявила сама телезвезда в своеобразной сессии «вопрос-ответ» с подписчиками. Один из самых популярных вопросов как раз относился к