Кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников выразил свое мнение о важной роли женщин в развитии российской кинематографии, отмечая заметное увеличение присутствия женщин-режиссеров в данной сфере.

Ситуация уже меняется, у нас появляется все больше увлекательных женщин-режиссеров, которые обладают силой, независимостью и глубоким пониманием реальности, отметил режиссер.

В подтверждение своих слов Хлебников привел пример сериала «Почка», где главную роль исполнила Любовь Аксенова, а режиссером выступила Мария Шульгина. Сценарий был написан коллаборацией Шульгиной и Елизаветой Тихоновой. Ответственным за операторскую работу была Анна Рожецкая. Авдотья Смирнова взялась за руководство проектом.

Режиссер подчеркнул, что женщины в этой области уже не просто стремятся, они активно вторгаются в индустрию, открывая двери силой своего таланта.