Популярная телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в своем Телеграм-канале первый кадр со съемок нового сезона телешоу «Давай поженимся».

В новом сезоне популярного шоу Лариса Гузеева будет, как и прежде, работать вместе со своей коллегой соведущей Розой Сябитовой. Судя по опубликованной фотографии, можно сделать вывод, что новые выпуски популярного шоу будут проходить в студии с обновленным интерьером. При этом Гузеева не раскрыла никаких дополнительных подробностей о возможных новых соведущих или гостях шоу.

Напомним, что телешоу «Давай поженимся» выходило в эфир на Первом канале вплоть до 2022 года, в начале которого на территории Украины началась специальная военная операция. После начала СВО съемки многих развлекательных программ Первого канала были приостановлены. Например, телевизионное шоу «Модный приговор» также было приостановлено после начала спецоперации.