Во время концерта всемирно известной альтернативной рок-группы из США The Killers в Батуми произошел инцидент, возмутивший грузинских зрителей и переросший в настоящий скандал. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Американские рокеры спокойно выступали на сцене со своей обычной концертной программой до того момента пока солист коллектива не решил вызвать на сцену одного из зрителей, чтобы тот сыграл на барабанах. Дело в том, что у группы такой обычай – приглашать зрителей для исполнения партии на барабанах.

Однако все пошло не по плану после фразы поднявшегося на сцену зрителя о том, что он русский. Данный факт нисколько не смутил фронтмена американской группы и перформанс с русским барабанщиком состоялся. При этом грузины начали громко выражать свое недовольство свистом и криками. И как итог – сорванное выступление американской рок-группы.

Пытаясь успокоить разъяренную толпу, солист группы обратился к зрителям с призывом видеть в русских братьев, но его просто освистали. Позже группа принесла свои извинения за сорванный концерт.