Несмотря на тот факт, что новый проект студии Warner Bros. «Барби» официально не представлен в Российской Федерации, многие граждане уже нашли способ посмотреть фильм в Сети. Причем в отдельных городах пиратские копии показывали даже в кинотеатрах. РИА Новости попытались разобраться, какие скрытые смыслы заложила Грета Гервиг в свой новый фильм.

Через весь фильм идет пропаганда образа сильной женщины, которая не обременена заботой о детях. Подтверждением тому служит эпизод, в котором рассказывается, что беременную версию куклы Барби быстро сняли с производства, поскольку она была «странной».

При этом в волшебной стране Барбиленд всем руководят женщины. Они представлены в фильме уверенными в себе, а вот мужчины являются их полной противоположностью. Герой Райена Гослинга Кен заявляет: «Ненавижу думать, это так скучно». При этом он абсолютно уверен, что патриархат – это что-то связанное с лошадьми.

По словам преподавателя Московского института психоанализа и практикующего психолога Олеси Васильевой, картина не сможет привить опасные стремления детям, но может в значительной степени усилить их. Например, если ребенок уже зациклен на своем внешнем виде, то гиперболизированный экранный герой только усилит это качество.