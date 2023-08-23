Наталья Панченко, являющаяся главой украинской диаспоры в Польше, устроила скандал из-за «российского следа», в котором она обвинила организаторов фестиваля Easy Busy Fest Warszawa. В результате украинские музыканты не смогут принять
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Наталья Панченко, являющаяся главой украинской диаспоры в Польше, устроила скандал из-за «российского следа», в котором она обвинила организаторов фестиваля Easy Busy Fest Warszawa. В результате украинские музыканты не смогут принять участие в фестивале.

26 августа в польской столице должен пройти концерт, в котором должны были принять участие такие популярные украинские группы, как «Океан Эльзы», THE HARDKISS, «Алена Алена» и другие. За организацию мероприятия отвечают такие компании, как MixMerkt и Monolith.

По мнению Панченко, данные компании принадлежат выходцам из Российской Федерации и Казахстана. Среди других компаний, зарегистрированных в Германии, данным бизнесменам принадлежит и сеть магазинов в Европе Russian shops.

«А чего же людям потом не ломиться в их магазины, если «Океан Эльзы» и «Алена Алена» выступали на их фестивале», – возмутилась Панченко. В итоге украинских музыкантов на мероприятии не будет.

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