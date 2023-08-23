В «Лужниках» прошел концерт легенд русского рока, посвященный Дню флага России, на котором выступил 58-летний лидер группы «Агата Кристик» Вадим Самойлов.

После праздничного концерта артист пообщался с журналистами, ответив на их вопросы. Большой интерес вызвал необычный наряд Самойлова. Артист выступал на концерте в большом черном кимоно.

Комментируя свою одежду, артист с улыбкой на лице сообщил: «Мой наряд ничего не символизирует, кроме того, что кимоно-стиль очень подходит к большому животу».

Также Самойлов упрекнул своих коллег-музыкантов, которые после февраля 2022 года эмигрировали заграницу. По его словам, в настоящий момент все население планеты начало жить в эпоху «переосмысления всего нашего существования».

«Поэтому то, что мы чувствуем – забытые ощущения Родины, которые проявляются в символах – это совершенно оправдано и соответствует новому историческому процессу», – резюмировал артист.