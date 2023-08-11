Знаменитый российский актер Федор Лавров сыграл одну из ключевых ролей в новом проекте телеканала СТС под названием «Ухожу красиво». Ему была доверена роль начальника уголовного розыска, полковника Михаила Бибикова. Это не первый криминальный сериал, ранее актер уже принимал участие в известном проекте «Улицы разбитых фонарей», в котором воплотил образ представителя криминального мира.

В то время как некоторые актеры и режиссеры относятся к криминальным сагам с некоторой скептичностью, считая их «низким жанром», Лавров имеет другую точку зрения. Он придерживается мнения, что сериал «Ухожу красиво» оказался захватывающим и тесно переплетенным с народными ценностями, а его создание требовало значительной серьезности.

В интервью для aif.ru Федор Лавров поделился своими впечатлениями о сериале. Он отметил, что сериал стал, возможно, первым длинным проектом после перестройки. Он был действительно увлекательным и проникнут народными взглядами. Все там работали честно.