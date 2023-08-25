Звездная вечеринка онлайн-кинотеатра Premier собрала более тысячи человек, ведущим которой был российский актер Гоша Куценко. Приглашенной звездой стала певица Ева Польна.

Российские актеры собрались для празднования пятилетия онлайн-кинотеатра на вечеринку, которая отмечалась в московском клубе Bounuce. Руководители онлайн-платформы решили наградить выдающихся российских актеров. Награды получили Светлана Ходченкова, Полина Лядова, Александр Робак, Гоша Куценко, Тимофей Трибунцев.

По словам гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова, на платформе будет транслироваться 84 новых эксклюзивных проекта. Скоро должны выйти сериалы «Убить Риту», «Казачок», «Сны Алисы», «Трепачи» и другие. Кульминацией мероприятия стал выход Евы Польны, которая порадовала всех присутствующих не только своими известными хитами, но и новыми песнями.

На мероприятии были замечены Сергей Светлаков с супругой Антониной, Ирина Горбачева, Мария Андреева, Тина Канделаки, Денис Шведов, Наталья Бочкарева.