6 августа – день рождения знаменитого американского художника Энди Уорхола, который является основоположником стиля поп-арт. Несмотря на свою не очень длинную жизнь (умер в возрасте 58 лет), Энди Уорхол стал классиком современного искусства. А после смерти картины художника являются одними из самых продаваемых на аукционах.

Знаменитая картина с изображением американской актрисы Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn стоит на четвертой позиции среди самых дорогих американских картин в мире. Простреленная картина «Бирюзовая Мэрилин» была продана на аукционе за 196 миллионов долларов.

С картинами художника связана криминальная история. В 1964 году полотна были выставлены в студии Уорхолта. Одна из посетительниц, фотограф Дороти Подбер, попросила художника сфотографировать его работы, но на самом деле она имела в виду выстрел. Ведь в английском языке слово shoot имеет два значения: “сфотографировать” и “застрелить”. В итоге Подбер достала из сумочки пистолет и прострелила картины художника, среди которых была «Бирюзовая Мэрилин».