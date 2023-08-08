Популярная голливудская актриса Эмма Стоун решила кардинально сменить имидж. Она решила сменить не только цвет волос, но и прическу. Поклонники привыкли видеть любимую актрису с темными волосами, длиной ниже плеч.
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Популярная голливудская актриса Эмма Стоун решила кардинально сменить имидж. Она решила сменить не только цвет волос, но и прическу. Поклонники привыкли видеть любимую актрису с темными волосами, длиной ниже плеч. Но Эмма решила изменить цвет волос на блонд теплого оттенка.

Фотография знаменитости появилась в соцсетях парикмахера Мары Роззак. Стилист кратко подписала снимок с результатом своей работы: «Остригли летний боб крутой девочке».

Напомним, новая кинолента «Бедные-несчастные», главную роль в котором исполнила Эмма Стоун, должна была выйти в прокат 8 сентября. Однако из-за забастовки гильдии актеров в Голливуде, премьера была перенесена на конец 2023 года.

Сюжет фильма «Бедные-несчастные» рассказывает историю девушки, которую возвращает к жизни талантливый ученый. Он вылавливает ее тело из реки, чтобы воскресить, подобно Франкенштейну. Для этого ученый пересаживает мозг нерожденного ребенка героини в ее тело. Ожившая девушка должна снова научиться жить.

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