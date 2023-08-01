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Артисты, принявшие участие в музыкальном фестивале «Рандеву», организованным латвийской певицей Лаймой Вайкуле в Юрмале, лишились права въезжать на территорию Российской Федерации. Об этом заявила зампред комитета по культуре Государственной Думы Елена Драпеко. Она подчеркнула, что эти исполнители упали в глазах российских зрителей.

Драпеко отметила, что артисты выбрали сторону, поэтому путь на российскую эстраду им закрыт. «А в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском», – заявила зампред.

Фестиваль, организованный Вайкуле, является так называемой альтернативой когда-то популярной «Новой волны», ежегодно проходившей в Юрмале. В «Рандеву» принял участие Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Специально для своего выступления он сочинил несколько куплетов на латышском языке, видимо, чтобы порадовать латышскую публику. Отмечается, что средства собранные в ходе фестиваля, были направлены на поддержку вооруженных сил Украины.

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