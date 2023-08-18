Российский актер и режиссер Дмитрий Иосифов прославился еще в детстве ролью Буратино в фильме режиссера Леонида Нечаева «Приключения Буратино». Актер рассказал журналистам, что, будучи 9-летним мальчиком из Минска, за главную
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Российский актер и режиссер Дмитрий Иосифов прославился еще в детстве ролью Буратино в фильме режиссера Леонида Нечаева «Приключения Буратино». Актер рассказал журналистам, что, будучи 9-летним мальчиком из Минска, за главную роль в знаменитом советском фильме он заработал огромные по тем временам деньги.

Нечаев выбил для восходящей звезды персональную ставку. «У меня была самая высокая детская зарплата на тот момент — 100 рублей в месяц», – рассказал Иосифов. Он также подчеркнул, что за съемки в фильме ему заплатили 600 рублей и столько же постановочных. «Итого 1 тысяча 200 рублей», — подчеркнул актер.

Для середины 70-х годов ХХ века это были очень большие деньги для любого советского человека, не говоря уже о том, что это была зарплата для ребенка.

Ранее Дмитрий Иосифов рассказал, что после роли Буратино он столкнулся с буллингом со стороны своих сверстников. После выхода «Приключений Буратино» в 1976 году сверстники из школы стали издеваться над актером.

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